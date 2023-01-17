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Иммунолог предупредил о рекордной за пять лет заболеваемости гриппом в конце января

Александр Афонин
Общество
Иммунолог предупредил о рекордной за пять лет заболеваемости гриппом в конце января
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В конце января ожидается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, который окажется рекордным за последние пять лет. Об этом сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. Сезон будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится, — сказал он.

Специалист добавил, что прошлогодняя ситуация с коронавирусом в этом сезоне не повторится. Ожидается, что заболеваемость составит максимум половину от пиковых значений, передает URU.ru.

В России продолжается эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости в конце минувшего года были превышены на 20 процентов. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о наиболее распространенных и опасных типах вируса.

По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.

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