Иммунолог предупредил о рекордной за пять лет заболеваемости гриппом в конце января

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В конце января ожидается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, который окажется рекордным за последние пять лет. Об этом сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. Сезон будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится, — сказал он.

Специалист добавил, что прошлогодняя ситуация с коронавирусом в этом сезоне не повторится. Ожидается, что заболеваемость составит максимум половину от пиковых значений, передает URU.ru.

В России продолжается эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости в конце минувшего года были превышены на 20 процентов. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о наиболее распространенных и опасных типах вируса.

По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.