Юных москвичей пригласили на познавательную прогулку по ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

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В честь Дня детских изобретений на ВДНХ подготовили новый познавательный маршрут, где юные москвичи смогут познакомиться с миром науки и новых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе выставки во вторник, 17 января.

— Каждый год 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений. Специально к этому празднику на Главной выставке страны создали познавательный маршрут для юных гениев, который поможет узнать много интересного о мире научпопа и новых технологий, а также вдохновиться на собственные открытия, — говорится в сообщении.

Прогулка длится примерно 3,5 часа. За это время гости выставки посетят шесть точек и пройдут примерно 3,1 километра. В процессе маршрута юные жители столицы смогут узнать, как устроен биореактор, попробуют создать собственный мультфильм, познакомятся с основами робототехники и многим другим, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 25 января, в Татьянин день, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день посетители увидят выставки «Молодая гвардия», «Подвиг Армии», Зал исторической правды и зал «Лица Победы».