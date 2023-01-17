Горожанам рассказали о лауреатах конкурса «Московская реставрация»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В прошлом году лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 37 участников и организаторов работ на 28 объектах культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 17 января.

Одним из победителей конкурса стал Театр на Бронной. Его реставрация проводилась на протяжении двух лет. В рамках работ специалисты привели в порядок более 400 квадратных метров лепного декора, ремонтировали мраморные лестницы, воссоздали деревянные оконные блоки и двери.

Еще одним лауреатом «Московской реставрации» стал павильон № 5 «Физика» на ВДНХ. Раньше здание представляло собой павильон Латвийской ССР. Его реставрация проходила на основе материалов 1954 года, что позволило вернуть постройке исторический вид.

Помимо этого, в прошлом году подошла к концу реставрация церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке. Первые упоминания о здании датируются 1596–1598 годами. По итогам конкурса члены жюри отметили проведенные работы по восстановлению колокольни и трапезной церкви, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилась реставрация скульптурных композиций «дома с фигурами» в Подколокольном переулке. Он отметил, что благодаря работе специалистов, любимые горожанами скульптуры смогут простоять еще долгие годы.