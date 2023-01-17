Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Измайлово

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, 5-я Парковая улица, 38 Карта всех событий

В жилом пятиэтажном доме на 5-й Парковой улице произошло возгорание площадью восемь квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве во вторник, 17 января.

— 17 января 2023 года в 06:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу ВАО, улица 5-я Парковая, дом 38, где происходило возгорание в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа на площади восемь квадратных метров, — говорится в сообщении.

В процессе тушения пожара спасатели вывели из горевшей комнаты одного человека, которого на данный момент осматривают медики. Еще восемь горожан спасли из соседнего помещения. Пожар был ликвидирован в 7:14, отметили в пресс-службе.

До этого пожар произошел в квартире жилого дома на Михайловой улице. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже, в результате чего пострадал один человек.