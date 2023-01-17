Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени»

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В Музее космонавтики стартует новый цикл встреч «Герои нашего времени», гостями которого станут российские космонавты. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Они расскажут о профессии, долгой, но интересной подготовке к полету, о выходах в открытый космос, об упорстве в достижении цели и укреплении воли, — говорится в материале.

Первым, с кем горожане смогут увидеться, станет рекордсмен по пребыванию на станции «Мир» Сергей Авдеев — встреча состоится 22 января. Помимо этого, в ближайшие месяцы с посетителями также встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам рассказали о проектах Музея космонавтики для людей с ограниченными возможностями. В частности, появились два инклюзивных проекта для посетителей с ограничениями по слуху и зрению. С помощью программ посетители из данной категории граждан узнают, из чего состоят ракеты-носители, космический корабль «Союз» и луноход, а также познакомятся с жизнью и разработками главного конструктора космической техники Сергея Королева.

Космос Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте