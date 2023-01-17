Москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В Музее космонавтики стартует новый цикл встреч «Герои нашего времени», гостями которого станут российские космонавты. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Они расскажут о профессии, долгой, но интересной подготовке к полету, о выходах в открытый космос, об упорстве в достижении цели и укреплении воли, — говорится в материале.

Первым, с кем горожане смогут увидеться, станет рекордсмен по пребыванию на станции «Мир» Сергей Авдеев — встреча состоится 22 января. Помимо этого, в ближайшие месяцы с посетителями также встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам рассказали о проектах Музея космонавтики для людей с ограниченными возможностями. В частности, появились два инклюзивных проекта для посетителей с ограничениями по слуху и зрению. С помощью программ посетители из данной категории граждан узнают, из чего состоят ракеты-носители, космический корабль «Союз» и луноход, а также познакомятся с жизнью и разработками главного конструктора космической техники Сергея Королева.