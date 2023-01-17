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Здание пожарного депо ввели в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино

Араз Салехов
Город
Здание пожарного депо ввели в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Академика Анохина, вл8 Карта всех событий

Здание пожарного депо ввели в эксплуатацию в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом во вторник, 17 января, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На подготовленной территории специалисты возвели трехэтажное здание с гаражом на пять пожарных машин. В ходе работ они обустроили учебно-тренировочную башню высотой в четыре этажа. Депо расположено по адресу улица Академика Анохина, владение 8.

Общая площадь постройки составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Помимо этого, строительство еще двух депо продолжается в поселке Северном на северо-востоке столицы и на улице Западной в ВАО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году власти города передали комплекс зданий совокупной площадью 3,1 тысячи «квадратов» для размещения пожарно-спасательного отряда столичного Пожарно-спасательного центра. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что здания, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы, расположены в поселении Кленовском в Новой Москве.

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