Капитальный ремонт дома-замка на Маросейке подошел к концу

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, улица Маросейка, 13с2 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по реставрации дома 13, строения 2, на улице Маросейке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 17 января.

— Это удивительный дом, который отличается невероятным изяществом. Мы создали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы старинного здания. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для его обновления, — сказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Работы по восстановлению здания были разделены на несколько этапов. Сперва специалисты убрали слой краски и нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту. После этого они провели локальную замену кирпичей и вычинку. Также рабочие обновили штукатурный слой и заново покрасили здание, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого капремонт завершился в доме 1960 года постройки на улице Коптевской. Специалисты фонда подобрали максимально подходящие материалы и технологии, а работы по обновлению фасада начались с промывки открытых поверхностей.