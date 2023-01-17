Кучера прокомментировал слухи о замене Урганта на Первом канале

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Российский актер Оскар Кучера в одном из интервью высказался касательно роли ведущего Ивана Урганта на российском телевидении. Так, 48-летний артист восхищался талантом коллеги.

— Слушайте, то, что делает Ваня, — это реально очень-очень круто. И этому надо посвящать свою жизнь. Я бы так не смог, — поделился он.

В том же интервью артист иронично добавил, что с удовольствием принял бы предложение федерального канала создать шоу «Вечерний Кучера». После разговора Кучере начали звонить представители СМИ и уточнять, правда ли, что он готов заменить Урганта.

— Мне тут позвонила журналистка, говорит: «Вы действительно рассказали, что хотите пойти на место Ивана Урганта?» Что? С ума сошли что ли? — рассказал он в интервью блогеру Юрию Дудю*.

В декабре 2022 года Кучера высказался о травле Урганта. Артист не понимает, за что звезду так возненавидели и стали травить, ведь он ничего такого не говорил. То, что шоумен уехал в начале весны из России, актер не считает предательством. Ведь у Урганта много детей, он глава семьи и мог испугаться, или это был запланированный отпуск.

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