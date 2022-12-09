«Раскрученная за деньги история»: Кучера высказался о травле Урганта

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Телеведущий Оскар Кучера высказался о своем коллеге с Первого канала Иване Урганте. Его после начала спецоперации критикуют многие знаменитости и резко о нем отзываются, шоумена не позвали в новые «Елки», а также отказались ставить ведущим на «Золотом граммофоне», где он работал 13 лет.

Кучера не понимает, за что звезду так возненавидели и стали травить, ведь он, мол, ничего такого не говорил.

— На Ваню наехали, там, «предатель родины». У меня такое ощущение, что это какая-то за деньги раскрученная история, потому что я не слышал от Вани, кроме того что он поставил черную аватарку, потому что все тогда это делали, так как никто в тот момент не разбирался, что тогда случилось. Но я не слышал от него ничего такого, что порочило бы его как гражданина страны и характеризовало как предателя, — сказал телеведущий в интервью порталу News.ru.

То, что шоумен уехал в начале весны из России, актер не считает предательством. Ведь у Урганта много детей, он глава семьи и мог испугаться, или, может быть, это был запланированный отпуск, отметил Кучера.

4 декабря отец Ивана Урганта рассказал, чем занимается его сын. По словам родителя, бессменный ведущий программы «Вечерний Ургант», которую исключили из эфира Первого канала, временно вынужден оставаться без работы, он занимается воспитанием детей.