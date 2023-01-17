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Два трамвайных маршрута задерживаются на Лесной улице

Александр Афонин
Город
Два трамвайных маршрута задерживаются на Лесной улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Лесная улица Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 7 и 9 задерживаются на Лесной улице в районе остановки «Миусское депо». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 17 января.

— На Лесной улице задерживаются трамваи № 7 и 9, — говорится в сообщении.

Причины задержки транспорта не уточняются. В связи с ограничениями маршруты трамваев временно изменили. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 3 января по 31 мая ограничено движение транспорта в районе улицы Плющихи. Это связано со строительством инженерных сетей. Так, на участке улицы около домов № 43–47 с 3 января по 19 января, с 1 апреля по 30 апреля и с 10 по 31 мая будет закрыта одна полоса.

Помимо этого, из-за строительных работ с 13 января по 25 октября закрыт для движения участок Промышленной улицы. Ограничения также касаются одной полосы на участке улицы Бехтерева.

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