Погоня с участием десятка машин ДПС произошла в Москве в ночь на 17 января

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Прошедшей ночью произошла крупная погоня с участием десятка автомобилей ДПС. Водитель автомобиля «Нива» примерно час уезжал от правоохранителей. Об этом во вторник, 17 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, чтобы остановить нарушителя, сотрудники ДПС несколько раз перекрывали движение на МКАД. Несмотря на это, водитель «Нивы» проскакивал между другими автомобилями и уезжал.

Поймать автомобилиста удалось только спустя 70 километров погони. Задержание произошло в районе поселка Краснознаменский. По предварительной информации, нарушитель был в состоянии наркотического опьянения, добавили в Telegram-канале.

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Накануне сообщалось, что с 9 по 15 января в авариях на столичных дорогах пострадало более 90 человек. По данным Госавтоинспекции Москвы, за прошедшую неделю в городе произошло 86 дорожно-транспортных происшествий.