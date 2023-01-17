Выставка о роли спецпропаганды в Сталинградской битве откроется в филиале Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея победы

В Красногорском филиале Музея Победы 18 января откроется выставка «Пропуск в плен», приуроченная к 80-летию со дня разгрома советской армией немецких войск в Сталинградской битве. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Музейная экспозиция расскажет не только о судьбе иностранных военнопленных после разгрома их армии в Сталинграде, но и в целом о ходе и историческом значении Сталинградской битвы, о героях сражения — советских солдатах и офицерах, — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Как уточнили в пресс-службе, выставка расскажет о грандиозной пропагандистской работе, которую вели советские офицеры спецпропаганды среди войск противника. Именно их работа дала возможность склонить к капитуляции десятки тысяч немецких солдат и офицеров.

Также стало известно, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января запустят всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.

Напомним, что студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января — в Татьянин день. Уточняется, что для бесплатного прохода в музей необходимо будет предъявить студенческий билет.