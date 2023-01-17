Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка о роли спецпропаганды в Сталинградской битве откроется в филиале Музея Победы

Араз Салехов
Город
Выставка о роли спецпропаганды в Сталинградской битве откроется в филиале Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея победы

В Красногорском филиале Музея Победы 18 января откроется выставка «Пропуск в плен», приуроченная к 80-летию со дня разгрома советской армией немецких войск в Сталинградской битве. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Музейная экспозиция расскажет не только о судьбе иностранных военнопленных после разгрома их армии в Сталинграде, но и в целом о ходе и историческом значении Сталинградской битвы, о героях сражения — советских солдатах и офицерах, — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Как уточнили в пресс-службе, выставка расскажет о грандиозной пропагандистской работе, которую вели советские офицеры спецпропаганды среди войск противника. Именно их работа дала возможность склонить к капитуляции десятки тысяч немецких солдат и офицеров.

Также стало известно, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января запустят всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.

Напомним, что студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января — в Татьянин день. Уточняется, что для бесплатного прохода в музей необходимо будет предъявить студенческий билет.

Красногорск Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте