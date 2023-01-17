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Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 3-й Новомихалковский проезд, 18 Карта всех событий

На севере столицы в квартире жилого дома произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 17 января.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире дома № 18 в 3-м Новомихалковском проезде. Бригада прибыла на место происшествия, специалисты оценивают обстановку.

Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что часть жильцов не может покинуть горящее здание. Из окна квартиры виден густой черный дым.

Другой пожар произошел в пятиэтажном доме № 38 на 5-й Парковой улице в Москве. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. С места происшествия было эвакуировано девять человек, один обратился за медицинской помощью.

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