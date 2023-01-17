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РБК: Минюст предложил изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

Лейла Алиева
Общество
РБК: Минюст предложил изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО
Фото: Вечерняя Москва

Министерство юстиции России подготовило законопроект, который смягчает некоторые нормы содержания тех, кто находится под следствием, а также самих заключенных. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно законопроекту, в изоляторах разрешается использовать различные средства надзора, при этом администрация должна уведомлять об их применении под расписку. Также проект устанавливает сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого.

Также предлагаются поправки в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, которые касаются уже осужденных граждан. Так, если заключенный является злостным нарушителем, то он может избавиться от этого статуса при отсутствии нового взыскания или в случае досрочного снятия ранее наложенного взыскания, передает РБК.

В июле прошлого года минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка СИЗО, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Так, предлагалось обеспечить приватность при установлении санузлов. Также расширить перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету,

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