Минюст утвердил новые правила условий содержания в СИЗО и колониях

Фото: АГН Москва

Минюст России утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Соответствующий приказ министерства был опубликован в среду, 6 июля, на официальном портале правовой информации.

Изменения были разработаны в рамках реализации положений Концепции развития российской уголовно-исполнительной системы до 2030 года совместно со ФСИН и с участием представителей Генпрокуратуры, СПЧ, Общественной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченного по правам ребенка.

Так, появится возможность ежедневного принятия душа беременными женщинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами I и II групп. Также предлагается обеспечить приватность при установлении санузлов.

Также предлагается расширить перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету, говорится в документе.

В январе президент России Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Предложения должны быть представлены до 1 июня. Ответственные за их выполнение — генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.