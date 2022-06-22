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В Совфеде 8 июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

Полина Долганова
Общество
В Совфеде 8 июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед России 8 июля рассмотрит закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные лицами при исполнении обязанностей. Об этом в среду, 22 июня, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Сегодня Госдума должна принять в третьем чтении поправки к закону, ужесточающему ответственность за пытки, — уточнил он на своей странице в Telegram.

До этого президент России Владимир Путин отдал поручение, согласно которому необходимо уточнить понятие пыток в законодательстве и усилить ответственность за их применение. За исполнение поручения отвечают спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

6 января российский лидер дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Предложения должны быть представлены до 1 июня. Ответственные за их выполнение — генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.

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