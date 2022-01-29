Путин поручил уточнить понятие пыток и ужесточить за них наказание

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Необходимо уточнить понятие «пытки» в законодательстве и усилить ответственность за их применение. Сроки его выполнения — до 1 июля. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин отдал в субботу, 29 января.

— Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

За исполнение поручения отвечают спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До этого Путин поручил правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Ответственными за это назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

6 января он дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Предложения должны быть представлены до 1 июня. Ответственные за их выполнение — генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Это связано с неоднократными заявлениями о пытках со стороны охранников исправительных учреждениях. Так 26 ноября Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. В октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных.