Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поручил правительству предоставить идеи по регистрации бездомных

Михаил Алимов

Общество
Путин поручил правительству предоставить идеи по регистрации бездомных
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом в субботу, 29 января, говорится на сайте Кремля.

— Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания, — говорится в перечне поручений на сайте.

Также необходимо представить идеи по дополнительной поддержке некоммерческих организаций (НКО), занимающихся помощью бездомным. Ответственными за это назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

До этого Путин поручил создать ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Первый доклад следует предоставить президенту в срок до 1 сентября. Далее — ежегодно.

26 января глава московского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что бездомным в столице дают возможность временного пребывания в центре социальной адаптации, а также предоставляют комплекс социальных услуг. Например, в Центре социальной адаптации имени Глинки на ночлег, принять душ, постирать вещи, получить медицинскую помощь, одежду и обувь, еду, а также поддержку при восстановлении документов, трудоустройстве и многом другом

Читайте также:
Бомжи Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте