Путин поручил правительству предоставить идеи по регистрации бездомных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом в субботу, 29 января, говорится на сайте Кремля.

— Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания, — говорится в перечне поручений на сайте.

Также необходимо представить идеи по дополнительной поддержке некоммерческих организаций (НКО), занимающихся помощью бездомным. Ответственными за это назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

До этого Путин поручил создать ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Первый доклад следует предоставить президенту в срок до 1 сентября. Далее — ежегодно.

26 января глава московского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что бездомным в столице дают возможность временного пребывания в центре социальной адаптации, а также предоставляют комплекс социальных услуг. Например, в Центре социальной адаптации имени Глинки на ночлег, принять душ, постирать вещи, получить медицинскую помощь, одежду и обувь, еду, а также поддержку при восстановлении документов, трудоустройстве и многом другом