Путин поручил создать ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств с ЕАЭС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил создать ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарств с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 24 января.

— Правительству Российской Федерации обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов, — говорится в поручении.

Первый доклад следует предоставить Путину в срок до 1 сентября. Далее — ежегодно, отмечается на сайте Кремля.

В декабре 2021 года Путин подписал закон, который разрешает продажу, дегустацию и рекламу вина, произведенного в государствах — членах ЕАЭС, на специализированных ярмарках. Документ регламентирует, что на ярмарках будут осуществляться розничная продажа продукции и безвозмездная раздача ее образцов для дегустации.

При этом под действие регламента не попадают бренди, виноградная водка и коньяк. Для розничной продажи винодельческой продукции на данных ярмарках не потребуется отдельной лицензии. Срок проведения ярмарки винодельческой продукции не может превышать две недели.