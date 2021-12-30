Путин разрешил продажу вин из ЕАЭС на специальных ярмарках

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продажу, дегустацию и рекламу вина, произведенного в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на специализированных ярмарках.

Документ регламентирует, что на ярмарках будет осуществляться розничная продажа продукции и безвозмездная раздача ее образцов для дегустации. При этом под действие регламента не попадают бренди, виноградная водка и коньяк.

Для розничной продажи винодельческой продукции на данных ярмарках не потребуется отдельной лицензии. Срок проведения ярмарки винодельческой продукции не может превышать две недели, отмечается на портале правовой информации.

27 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что необходимо снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. По его мнению, смертность на дорогах и ДТП напрямую связана с количеством промилле в крови.

Кроме того, он рассказал о рассмотрении снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час. Однако чиновник уточнил, что однозначного решения ни по одному из этих вопросов пока нет.