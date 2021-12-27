Хуснуллин предложил снизить допустимое количество промилле алкоголя в крови у водителей

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Необходимо снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Об этом 27 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его мнению, смертность на дорогах и ДТП напрямую связана с количеством промилле в крови.

— Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать, — заявил он.

Кроме того, Хуснуллин рассказал о рассмотрении снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час. Однако он уточнил, что однозначного решения ни по одному из этих вопросов пока нет, передают «Ведомости».

До этого Хуснуллин заявил, что задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) необходимо выполнить к концу 2023 года. Он также отметил, что в 2021 году на опережающее дорожное строительство было выделено более 166 миллиардов рублей регионам РФ. С учетом такой поддержки основные показатели БКД уже достигнуты.