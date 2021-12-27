Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хуснуллин предложил снизить допустимое количество промилле алкоголя в крови у водителей

Евгений Белоусов

Политика
Хуснуллин предложил снизить допустимое количество промилле алкоголя в крови у водителей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Необходимо снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Об этом 27 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его мнению, смертность на дорогах и ДТП напрямую связана с количеством промилле в крови.

— Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать, — заявил он.

Кроме того, Хуснуллин рассказал о рассмотрении снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час. Однако он уточнил, что однозначного решения ни по одному из этих вопросов пока нет, передают «Ведомости».

До этого Хуснуллин заявил, что задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) необходимо выполнить к концу 2023 года. Он также отметил, что в 2021 году на опережающее дорожное строительство было выделено более 166 миллиардов рублей регионам РФ. С учетом такой поддержки основные показатели БКД уже достигнуты.

Читайте также:
Алкоголь Водители Марат Хуснуллин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте