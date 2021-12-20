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Хуснуллин рассказал о предполагаемых сроках выполнения нацпроекта о дорогах

Евгений Белоусов

Политика
Хуснуллин рассказал о предполагаемых сроках выполнения нацпроекта о дорогах
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) необходимо выполнить к концу 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин также отметил, что в 2021 году на опережающее дорожное строительство было выделено более 166 миллиардов рублей регионам РФ. С учетом такой поддержки основные показатели БКД уже достигнуты. За 2021 год было отремонтировано 2,2 тысячи километров региональных дорог, завершены работы досрочно более чем по 400 объектам. Правительству теперь осталось к концу 2023 года обеспечить достижение уже всех показателей нацпроекта.

— Количество смертей (на дорогах) снизилось на девять процентов, — добавил вице-премьер.

Он также добавил, что до 2024 года не менее 138 тысяч километров дорог будет соответствовать высоким требованиям, передает РИА Новости.

1 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год. Он отметил, что реконструкция и возведение магистралей — одна из приоритетных задач для города.

Ефимов добавил, что сейчас специалисты строят Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды (ЮВХ и СВХ), проспект Генерала Дорохова, северный дублер Кутузовского проспекта, эстакады на пересечении МКАД с Липецкой улицей и ЮВХ.

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