Москвичам рассказали, как в городе помогают бездомным

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бездомным жителям столицы предоставляют возможность временного пребывания в центре социальной адаптации, а также комплекс социальных услуг. Об этом сообщил глава московского Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак в среду, 26 января.

Он отметил, что специалисты Центра социальной адаптации имени Глинки, который занимается проблемами лиц без определенного места жительства на протяжении 25 лет, предоставили таким горожанам почти полтора миллиона услуг.

— Здесь помогают найти в себе силы изменить свою жизнь к лучшему, обрести надежду тем, кто оступился, в какой-то момент принял неверное решение или оказался в сложной жизненной ситуации по стечению обстоятельств. Нуждающиеся могут остаться в Центре социальной адаптации имени Глинки на ночлег, принять душ, постирать вещи, получить медицинскую помощь, одежду и обувь, еду, а также поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве и многом другом, — заявил руководитель ведомства.

Так, например, эксперты помогают бездомным оформить документы, предоставляют психологическую и юридическую помощь, а также поддерживают в трудоустройстве.

Кроме того, в центре можно получить обувь, одежду и горячее питание, а также медицинскую помощь, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» готовы принять от жителей столицы теплые носки, варежки и другую одежду, которая необходима бездомным в зимнее время года.