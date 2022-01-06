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Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

Анастасия Колоскова

Общество
Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы, — говорится в поручении.

Предложения ведомства должны будут предоставить до 1 июня. Ответственными за их выполнение назначены генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.

26 ноября Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. В октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения УК, устанавливающие ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

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