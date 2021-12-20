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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Евгений Белоусов

Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который призван ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По словам Крашенинникова, внимание законодателей привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

— Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями, — цитирует его РИА Новости.

До этого, 26 ноября, стало известно, что волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках.

Также в октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

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