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Приметы и советы

Эксперты рассказали, чего нельзя делать на Крещение

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, чего нельзя делать на Крещение
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперты рассказали, чего не стоит делать на Крещение.

Так, 19 января нельзя упоминать нечистую силу и думать о плохом — можно привлечь нечисть в свой дом. Помимо этого, нельзя плакать в этот день — это к несчастью.

На Крещение нельзя жадничать и набирать много святой воды — канистрами или ведрами. Святую воду нельзя разбавлять обычной водой.

В этот день не стоит собирать шумных застолий, сильно веселиться и распивать спиртные напитки. Кроме того, нельзя ссориться, ругаться, осуждать людей — все вернется бумерангом к самому человеку, передает Общественная служба новостей.

На территории Московской области на Крещение, которое отмечают 19 января, будут работать 225 мест для купания. При этом 64 проруби будут расположены на открытых водоемах, 53 — на прудах и 108 — в купелях, передает РИАМО.

О том, где в столице будут организованы места для крещенских купаний в 2023 году, о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».

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