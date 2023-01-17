Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

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Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз.

— С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года, — говорится в документе.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена со стороны республики о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывании, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.

Уточняется, что ратифицированное соглашение останется в силе до тех пор, пока одна из сторон официально не уведомит другую о своем желании прекратить его.

В январе сообщалось, что в Белоруссии планируют запретить выезд из страны тем военнообязанным гражданам, кто не прошел сверку данных. Военный комиссар Брестской области республики Олег Коновалов добавил, что с февраля для тех, кто не прошел сверку, будет закрыт выезд с территории страны, также возможны и другие ограничения.

Правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан ЕАЭС.

В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не должен превышать 30 дней со дня пресечения государственной границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.