В Казахстане сократили срок пребывания в стране для мигрантов без визы

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Правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление было опубликовано во вторник, 17 января, на портале нормативных правовых актов республики.

В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не должен превышать 30 дней со дня пересечения государственной границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В свою очередь для иммигрантов из стран — членов ЕАЭС разрешается пребывать в Казахстане 90 календарных дней со дня пересечения границ. Люди из этой категории могут оставаться в государстве 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

До этого стало известно, что Государственная дума ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз. Уточняется, что данное соглашение останется в силе до тех пор, пока одна из сторон официально не уведомит другую о своем желании прекратить его.