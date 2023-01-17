Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Казахстане сократили срок пребывания в стране для мигрантов без визы

Евгений Жуков
В мире
В Казахстане сократили срок пребывания в стране для мигрантов без визы
Фото: depositphotos

Правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление было опубликовано во вторник, 17 января, на портале нормативных правовых актов республики.

В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не должен превышать 30 дней со дня пересечения государственной границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В свою очередь для иммигрантов из стран — членов ЕАЭС разрешается пребывать в Казахстане 90 календарных дней со дня пересечения границ. Люди из этой категории могут оставаться в государстве 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

До этого стало известно, что Государственная дума ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз. Уточняется, что данное соглашение останется в силе до тех пор, пока одна из сторон официально не уведомит другую о своем желании прекратить его.

Казахстан Миграция Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте