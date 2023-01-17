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«Надежда есть»: стало известно о стабилизации состояния Костомарова

Лала Манушакян
Общество
«Надежда есть»: стало известно о стабилизации состояния Костомарова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние российского спортсмена, олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова стабилизировалось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник во вторник, 17 января.

— Ситуация стабилизировалась. Надежда есть, — рассказали в окружении больного РБК.

Известно, что 13 января состояние Костомарова ухудшилось. Супруга спортсмена Оксана Домнина сообщила, что ухудшения состояния у спортсмена нет, однако его состояние остается стабильно тяжелым.

В СМИ появилась информация, что тело олимпийского чемпиона начало синеть из-за сепсиса. Отмечается, что легкие Костомарова могли быть слишком ослаблены на момент заболевания.

17 января отец Костомарова рассказал, что тот все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Он добавил, что врач связывается с женой и детьми экс-фигуриста по телефону каждое утро.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что какой-либо новой информации по поводу отрицательной динамики состояния Костомарова не поступало.

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