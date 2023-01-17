Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»

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Генерал Владимир Болдырев, ранее возглавлявший Сухопутные войска, ответил на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

— Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем, — сказал генерал.

Болдырев также уточнил, что он не был понижен в должности, как это представил Кадыров. Он, пояснил военный, просто был переведен на равнозначную должность.

Кроме того, он вновь заявил, что Кадыров не имеет никакого права критиковать генерал-полковника Александра Лапина. Обсуждать его работу, а тем более критиковать, могут только президент страны и министр обороны, цитирует Болдырева РБК.

До этого Кадыров прокомментировал слова Болдырева касательно критики российских генералов. Чеченский лидер заявил, что не критиковал генералов, а лишь констатировал факты.

В начале января Лапин, по предварительным сведениям, был назначен начальником главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. При этом на данный момент нет информации, с какого числа он приступил к исполнению своих служебных обязанностей и когда произошло назначение.