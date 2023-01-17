Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательным условием для принятия на государственную службу в России.

— Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности, — сказал политик.

По мнению Володина, наличие военно-учетной специальности или служба в ВС России должны быть обязательными условиями для участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры, передает РБК.

Недавно Володин предложил дополнить статьи УК пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает украинскую армию.

Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие страну «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России и сдают в аренду свое жилье, находясь за рубежом.