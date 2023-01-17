Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Евгений Белоусов
Политика
Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательным условием для принятия на государственную службу в России.

— Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности, — сказал политик.

По мнению Володина, наличие военно-учетной специальности или служба в ВС России должны быть обязательными условиями для участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры, передает РБК.

Недавно Володин предложил дополнить статьи УК пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает украинскую армию.

Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие страну «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России и сдают в аренду свое жилье, находясь за рубежом.

Госдума Вячеслав Володин Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте