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Группа мужчин похитила москвича на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Группа мужчин похитила москвича на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ
Москва, улица Конёнкова Карта всех событий

Четверо злоумышленников похитили мужчину на северо-востоке столицы и потребовали у него выкуп в размере 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 17 января.

По ее словам, преступление произошло у жилого дома на улице Коненкова 11 января. Четверо злоумышленников напали на местного жителя, избили его и насильно затолкали в машину. После этого заложника отвезли в безлюдное место в районе Лианозово и потребовали отдать им 100 тысяч рублей.

Но денег похитители не получили, так как правоохранительные органы сработали на опережение. Злоумышленников задержали, а по местам их проживания провели обыски.

По данному факту в отношении четверых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Суд заключил фигурантов под стражу.

Другая история с похищением произошла на северо-востоке столицы. Группа студентов похитила сверстника и потребовала от него выкуп. Момент преступления увидела прохожая, которая сообщила обо всем в полицию.

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