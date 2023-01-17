Путин поручил увеличить заработные платы в регионах в 2023 году

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ добиться в 2023 году ощутимых результатов по повышению реальных заработных плат россиян, а также уровня занятости в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 января.

— Сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики, — сказал глава государства.

Кабмину и субъектам страны, подчеркнул он, следует работать над исправлением этой ситуации. По мнению лидера, значительное падение показателей в 2022 году произошло в ряде отраслей, в том числе в автопроме и лесопромышленном комплексе.

Так, Путин призвал обратить внимание на положение производств, которые были ориентированы на внешние рынки, передает официальный сайт Кремля.

До этого Путин сообщил, что ВВП страны за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента. При этом президент призвал обеспечить поддержку положительной тенденции развития экономики.