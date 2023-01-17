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Путин дал прогноз по уровню инфляции в России на 2023 год

Евгений Белоусов
Экономика
Путин дал прогноз по уровню инфляции в России на 2023 год
Фото: Администрация президента РФ

Показатель инфляции в стране по итогам второго квартала 2023 года может опуститься ниже четырех процентов. Об этом во вторник, 17 января, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

— По первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе пяти процентов. А затем во втором квартале может быть даже ниже четырех процентов. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, уровень инфляции в 2022 году оказался ниже прогнозов ЦБ — 11,9 процента, передает официальный сайт Кремля.

17 января Путин провел совещание по экономическим вопросам. Самое важное из высказываний президента России — в материале «Вечерней Москвы».

В Росстате сообщили, что в 2022 году продовольственные товары вместе с алкоголем подорожали в России на 14,91 процента при годовой инфляции в 11,94 процента. Традиционно этот показатель считается итоговой инфляцией за прошедший год.

В среднем за 2022 год к 2021-му инфляция составила 13,75 процента. В декабре Росстат отметил ускорение темпа роста цен на 0,78 процента после 0,37 процента в ноябре.

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