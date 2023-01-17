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Мужчина жестоко убил собутыльника на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина жестоко убил собутыльника на северо-востоке столицы
Фото: СК РФ
Москва, Печорская улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы мужчина жестоко убил своего собутыльника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 17 января.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Печерской улице 16 января. Двое знакомых распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Потеряв над собой контроль, 32-летний мужчина выхватил нож и шесть раз ударил своего оппонента в шею и грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Другое жестокое убийство произошло в Уфе. Сын зарезал собственную мать за то, что она выбросила во время уборки листок с паролями от его онлайн-аккаунтов.

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