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Приметы и советы

ЦБ запустит в России «валютный своп» по предоставлению юаней

Евгений Жуков
Экономика
ЦБ запустит в России «валютный своп» по предоставлению юаней
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ с 19 января запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней, а именно сделки своп по продаже юаней за рубли. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что ежедневный максимальный предел по этому инструменту будет установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости ЦБ будет заниматься корректировкой данного показателя.

Расчеты в рамках первого этапа сделки будут осуществляться в день ее заключения, а расчеты по второй части — на следующий рабочий день. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что данный инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.

В условиях активного расширения прямых расчетов в нацвалютах между организациями из Китая и России объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают, отмечается на сайте ЦБ.

До этого сообщалось, что ЦБ с 13 января возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Покупка и продажа будут проводиться на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».

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