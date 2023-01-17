Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирован до конца года

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирован до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Волоколамское шоссе, 52к1 Карта всех событий

Столичные власти проведут в этом году реставрационные работы в ансамбле усадьбы «Покровское-Стрешнево». Об этом во вторник, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начиная с 80-х годов прошлого века она переходила из рук в руки, главный дом пережил несколько пожаров. Садовому фасаду и интерьерам XVIII–XIX веков был нанесен серьезный ущерб, оранжерея практически полностью была разрушена, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
5/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
6/6
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он добавил, что усадьба, являющаяся объектом культурного наследия, находится в собственности города. Уже сейчас специалисты приводят ее в первозданное состояние по архивным фото и чертежам.

Помимо этого, планируется привести в порядок главный дом усадьбы и оранжерею. Также в планах полностью восстановить планировку сада и парка усадьбы, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что в Москве завершилась реставрация скульптурных композиций «дома с фигурами» в Подколокольном переулке.

На территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку и многое другое.

Реставрация Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте