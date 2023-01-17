Собянин: Ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирован до конца года
Столичные власти проведут в этом году реставрационные работы в ансамбле усадьбы «Покровское-Стрешнево». Об этом во вторник, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Начиная с 80-х годов прошлого века она переходила из рук в руки, главный дом пережил несколько пожаров. Садовому фасаду и интерьерам XVIII–XIX веков был нанесен серьезный ущерб, оранжерея практически полностью была разрушена, — сказал глава города.
Он добавил, что усадьба, являющаяся объектом культурного наследия, находится в собственности города. Уже сейчас специалисты приводят ее в первозданное состояние по архивным фото и чертежам.
Помимо этого, планируется привести в порядок главный дом усадьбы и оранжерею. Также в планах полностью восстановить планировку сада и парка усадьбы, написал Собянин в Telegram-канале.
До этого Собянин сообщил, что в Москве завершилась реставрация скульптурных композиций «дома с фигурами» в Подколокольном переулке.
На территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку и многое другое.