Собянин: Ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирован до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Столичные власти проведут в этом году реставрационные работы в ансамбле усадьбы «Покровское-Стрешнево». Об этом во вторник, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начиная с 80-х годов прошлого века она переходила из рук в руки, главный дом пережил несколько пожаров. Садовому фасаду и интерьерам XVIII–XIX веков был нанесен серьезный ущерб, оранжерея практически полностью была разрушена, — сказал глава города.

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Он добавил, что усадьба, являющаяся объектом культурного наследия, находится в собственности города. Уже сейчас специалисты приводят ее в первозданное состояние по архивным фото и чертежам.

Помимо этого, планируется привести в порядок главный дом усадьбы и оранжерею. Также в планах полностью восстановить планировку сада и парка усадьбы, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что в Москве завершилась реставрация скульптурных композиций «дома с фигурами» в Подколокольном переулке.

На территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку и многое другое.