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Глоба назвала знак зодиака, который получит мощную поддержку судьбы

Лейла Алиева
Общество
Глоба назвала знак зодиака, который получит мощную поддержку судьбы
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В январе рожденные под знаком зодиака Скорпион будут пользоваться особым успехом у близких и родственников. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Однако данный месяц будет двойственным: с одной стороны, Скорпионов ждет успех, с другой — трудности. Представители данного знака зодиака получат шанс нарастить свои знания, а следом появятся успешные проекты: особенно в первой и третьей декадах месяца.

Январь идеально подходит для работы, где Скорпионов ждет признание и уважение. Это время также благоприятно для дорог: вдали от дома их ждут любовь, творческий успех и личные начинания, рассказала Глоба на своем YouTube-канале.

До этого астролог рассказала, что Овнов ждет успех в карьере в 2023 году. По словам Глобы, в этом году Овны получат награду от Вселенной за трудолюбие.

Во второй половине апреля представителей данного знака зодиака ждут личные трудности, проблемы со здоровьем, жилищные проблемы и потери. В связи с этим Глоба рекомендовала им быть особенно аккуратными.

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