Экс-замглавы Росавиации Сторчевой возглавил Межгосударственный авиационный комитет

Фото: РИА Новости

Главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) стал бывший заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Совет утвердил новую редакцию положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, положения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК), а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК, — говорится в сообщении.

В свою очередь ранее занимавшей эту должность Татьяне Анодиной предложили звание почетного президента совета с правом совещательного голоса, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года генеральный директор IATA Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.

По его мнению, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты над Россией и Украиной, так как это привело к скоплению самолетов в небе над Европой. При этом, как отметил Уолш, открытие российского воздушного пространства не должно произойти до окончания конфликта на Украине.