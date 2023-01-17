Людмила Гусева: Стандартизация госзакупок в столице помогает развивать благоприятный бизнес-климат

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Работа по стандартизации госзакупок в столице способствует развитию благоприятного бизнес-климата и здоровой конкуренции. Об этом во вторник, 17 января, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Городская система госзакупок должна подавать примеры лучших практик, и совершенствование госзаказа, основанное на здоровой конкуренции, — это часть работы по созданию такого благоприятного климата, — сказала она.

По словам Гусевой, работа по оптимизации процессов госзакупок, а также совершенствование и стандартизация документации ведутся в Москве с 2015 года. За это время были разработаны свыше 430 комплектов типовой документации, что закрывает потребности по 80 процентам регулярных закупок города.

Подобный подход, уточняет Гусева, позволяет сократить расходы: благодаря совершенствованию системы госзакупок удается экономить около 10 процентов бюджетных средств, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году столичный портал поставщиков посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей, что сопоставимо с результатами предыдущих двух лет. Всего порталом пользуются 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России.