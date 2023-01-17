Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аферистов, обиравших мужчин в ресторане на севере Москвы, задержали

Степан Жирнов
Происшествия
Аферистов, обиравших мужчин в ресторане на севере Москвы, задержали
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Группа мошенников заманивала мужчин в ресторан, где, угрожая и избивая, забирала деньги и ценные вещи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 17 января.

По ее словам, мошенники заманивали жертв при помощи сайта знакомств. Пострадавшие списывались с аферисткой, которая предлагала сходить в кафе, расположенное на Дмитровском шоссе. В этот же момент заведение заранее закрывал на «спецобслуживание» подельник злоумышленницы. Остальные соучастники играли роли официанта, администратора и охранника.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Когда ничего не подозревающий мужчина делал незначительный заказ, лжесотрудники заведения выставляли ему счет на десятки тысяч рублей. В случае если кавалер платить отказывался, аферисты угрожали и избивали его, забирали телефоны и заставляли брать микрозаймы.

Деятельность преступной группы раскрыли после обращения одного из пострадавших в полицию. 29-летний мужчина сообщил, что познакомился в интернете с девушкой, которая позвала его в кафе. На месте «сотрудники» заведения потребовали с него 37 тысяч рублей за фруктовую нарезку и чай. После того как пострадавший отказался платить, его избили, отобрали телефон и заставили написать долговую расписку на требуемую сумму.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В ходе расследования выяснилось, что от действий мошенников пострадали еще как минимум двое граждан.

Злоумышленников задержали. С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу четверых мужчин в возрасте от 17 до 26 лет меру, а 21-летнюю женщину отправил под домашний арест.

Похожая история произошла в центре столицы в 2022 году. Группа злоумышленников действовала по той же схеме, однако банда была больше, а точек для обмана мужчин было несколько.

Аресты Москва Прокуратура Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте