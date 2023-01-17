Аферистов, обиравших мужчин в ресторане на севере Москвы, задержали

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Группа мошенников заманивала мужчин в ресторан, где, угрожая и избивая, забирала деньги и ценные вещи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 17 января.

По ее словам, мошенники заманивали жертв при помощи сайта знакомств. Пострадавшие списывались с аферисткой, которая предлагала сходить в кафе, расположенное на Дмитровском шоссе. В этот же момент заведение заранее закрывал на «спецобслуживание» подельник злоумышленницы. Остальные соучастники играли роли официанта, администратора и охранника.

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Когда ничего не подозревающий мужчина делал незначительный заказ, лжесотрудники заведения выставляли ему счет на десятки тысяч рублей. В случае если кавалер платить отказывался, аферисты угрожали и избивали его, забирали телефоны и заставляли брать микрозаймы.

Деятельность преступной группы раскрыли после обращения одного из пострадавших в полицию. 29-летний мужчина сообщил, что познакомился в интернете с девушкой, которая позвала его в кафе. На месте «сотрудники» заведения потребовали с него 37 тысяч рублей за фруктовую нарезку и чай. После того как пострадавший отказался платить, его избили, отобрали телефон и заставили написать долговую расписку на требуемую сумму.

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В ходе расследования выяснилось, что от действий мошенников пострадали еще как минимум двое граждан.

Злоумышленников задержали. С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу четверых мужчин в возрасте от 17 до 26 лет меру, а 21-летнюю женщину отправил под домашний арест.

Похожая история произошла в центре столицы в 2022 году. Группа злоумышленников действовала по той же схеме, однако банда была больше, а точек для обмана мужчин было несколько.