Лимонад за 35 тысяч рублей: девушки заманили мужчин в ловушку в центре столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Две не связанные друг с другом группы мошенников заманивали мужчин на свидания в «дорогие рестораны», дабы выманивать из них крупные суммы денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 20 сентября.

По ее словам, злоумышленники разработали одинаковые преступные схемы. Молодые женщины знакомились с мужчинами на сайтах и в приложениях для романтических встреч, после чего предлагали встретиться в кафе или в баре в центре столицы, в которых работали их подельники.

Так пострадали 27-летний иностранец, который встретился с новой знакомой в баре на Садовой-Черногрязской улице. В результате ужина мужчине был выставлен необоснованно высокий счет в 30 тысяч рублей. Мужчина платить отказался, но его насильно заставили взять кредит через мобильное банковское приложение и перевести средства на счет мошенников.

Другой потерпевший встретился с мошенницей в кафе на Земляном Валу. Мужчина заказал девушке лимонад, за который запросили 35 тысяч рублей. Жертва обмана сперва отказался выплачивать сумму, но на него оказали моральное и физическое давление, после чего пострадавший перечислил сумму на счет злоумышленникам.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали пятерых подозреваемых в баре на Садовой-Черногрязской улице, и еще двоих фигурантов, администратора и хозяйку кафе, на Земляном Валу.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство». Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, столько же под подпиской о невыезде и еще один заключен под стражу, добавила Ирина Волк.

Другой мужчина попал в ловушку преступников, когда согласился на свидание с «незнакомкой» из интернета. Потерпевший прибыл в квартиру к девушке, где на него напали и ограбили.