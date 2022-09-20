Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Десять лет за пять тысяч: мужчину ограбили на свидании с незнакомкой из интернета в столице

Степан Жирнов
Происшествия
Десять лет за пять тысяч: мужчину ограбили на свидании с незнакомкой из интернета в столице
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Донская улица Карта всех событий

Двое молодых людей ограбили приезжего в центре столицы, заманив е. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 20 сентября.

По его словам, инцидент произошел в районе Якиманка. 34-летний мужчина из ближнего зарубежья познакомился с девушкой в интернете, которая предложила встретится в квартире жилого дома на Донской улице. Когда пострадавший приехал по указанному адресу и зашел в помещение, на него напали двое неизвестных ему молодых людей. Злоумышленники отобрали телефон у потерпевшего, угрожая ножом, и через мобильное приложение перевели деньги на свой счет, после чего выгнали жертву. Таким образом мужчину лишили 4 800 рублей.

Злоумышленников задержали на месте преступления, так как они в этой квартире проживали на постоянной основе. Ими оказались 18-летний и 23-летний иностранцы из ближнего зарубежья. При обыске помещения сотрудники полиции также обнаружили нож, которым угрожали жертве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а также составлен административный протокол на основании статьи «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Другой разбойник был задержан 6 сентября. Мужчина задушил пенсионерку из-за ее телефона.

административные правонарушения Москва разбой Район Якиманка Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте