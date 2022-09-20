Десять лет за пять тысяч: мужчину ограбили на свидании с незнакомкой из интернета в столице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Донская улица Карта всех событий

Двое молодых людей ограбили приезжего в центре столицы, заманив е. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 20 сентября.

По его словам, инцидент произошел в районе Якиманка. 34-летний мужчина из ближнего зарубежья познакомился с девушкой в интернете, которая предложила встретится в квартире жилого дома на Донской улице. Когда пострадавший приехал по указанному адресу и зашел в помещение, на него напали двое неизвестных ему молодых людей. Злоумышленники отобрали телефон у потерпевшего, угрожая ножом, и через мобильное приложение перевели деньги на свой счет, после чего выгнали жертву. Таким образом мужчину лишили 4 800 рублей.

Злоумышленников задержали на месте преступления, так как они в этой квартире проживали на постоянной основе. Ими оказались 18-летний и 23-летний иностранцы из ближнего зарубежья. При обыске помещения сотрудники полиции также обнаружили нож, которым угрожали жертве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а также составлен административный протокол на основании статьи «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Другой разбойник был задержан 6 сентября. Мужчина задушил пенсионерку из-за ее телефона.