Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина задушил пенсионерку ради телефона

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина задушил пенсионерку ради телефона
Фото: СК РФ

Мужчина задушил пенсионерку, чтобы завладеть ее телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области во вторник, 6 сентября.

По данным следствия, злоумышленник, будучи в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к 73-летней женщине в сентябре 2021 года. Разбойник напал на пенсионерку и задушил ее.

После убийства мужчина похитил мобильный телефон старушки, чтобы перевести себе деньги с карты погибшей через банковское приложение. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений».

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское». Им оказался 42-летний местный житель.

В скором времени злоумышленник предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Другого преступника арестовали в Подмосковье 5 сентября. Подозреваемый напал с ножом на сотрудников МВД в одном из областных кафе.

Пенсионеры Следственный комитет Иркутская область разбой Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте