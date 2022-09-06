Мужчина задушил пенсионерку ради телефона

Фото: СК РФ

Мужчина задушил пенсионерку, чтобы завладеть ее телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области во вторник, 6 сентября.

По данным следствия, злоумышленник, будучи в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к 73-летней женщине в сентябре 2021 года. Разбойник напал на пенсионерку и задушил ее.

После убийства мужчина похитил мобильный телефон старушки, чтобы перевести себе деньги с карты погибшей через банковское приложение. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений».

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское». Им оказался 42-летний местный житель.

В скором времени злоумышленник предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Другого преступника арестовали в Подмосковье 5 сентября. Подозреваемый напал с ножом на сотрудников МВД в одном из областных кафе.