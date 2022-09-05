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Суд арестовал мужчину, напавшего на сотрудников МВД с ножом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, напавшего на сотрудников МВД с ножом в Подмосковье
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, Наро-Фоминск, улица Шибанкова Карта всех событий

Мужчину, который напал с ножом на сотрудников МВД, находившихся не при исполнении, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, подсудимого отправили под стражу до 3 ноября 2022 года.

Нападение, о котором идет речь, произошло в ночь со 2 на 3 сентября в одном из кафе Наро-Фоминска, расположенном на улице Шибановка.

Местный 40-летний мужчина напал с ножом на троих посетителей кафе и нанес им колото-резаные раны ножом. На место конфликта вызвали наряд полиции, который задержал злоумышленника.

Пострадавших госпитализировали. Позже выяснилось, что в тот вечер в кафе отдыхали сотрудники МВД, находившиеся там в гражданской одежде во внеслужебное время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

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