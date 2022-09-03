СК возбудил дело после поножовщины в кафе в Подмосковье

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено после поножовщины в кафе в Наро-Фоминске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в субботу, 3 сентября.

— По данным следствия, в ночные часы с 2 на 3 сентября 2022 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении кафе, расположенном в Наро-Фоминске, вступил в конфликт с тремя мужчинами, — сказала правоохранитель.

Подозреваемый в ходе конфликта нанес им удары ножом, а затем решил скрыться. Правоохранителям удалось задержать мужчину, а пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Следователи осмотрели место инцидента, изъяли оружие и допросили свидетелей. Кроме того, СК планирует назначить проведение ряда экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

3 сентября в МВД сообщили, что мужчина устроил конфликт у кафе в Наро-Фоминске, ранив ножом сотрудников ППС. Отмечается, что в ходе потасовки мужчина ранил ножом трех человек.

Им впоследствии понадобилась медицинская помощь. Кроме того, в кафе были ранены сотрудники патрульно-постовой службы, которые находились там в гражданской одежде во внеслужебное время.