Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли в Румынию из Германии

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Три самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS приземлились в Румынии. Об этом во вторник, 17 января, сообщил румынский министр обороны Анджел Тылвэр.

— Они (самолеты — прим. «ВМ») будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса, — написал глава ведомства в одной из своих социальных сетей.

Примечательно, что самолеты не оснащены вооружением, а имеют на борту лишь электронное оборудование для наблюдения за радиочастотным спектром и воздушным пространством.

17 января в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана.

Общая продолжительность полета составила более 10 часов. Подобные плановые вылеты совершаются на регулярной основе над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.