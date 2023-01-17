Большие траты и новая любовь: астролог дала прогноз всем восходящим знакам зодиака на два года

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Практикующий ведический астролог Ирина Орлова рассказала, что с 17 января начинается новая эпоха, когда Сатурн переходит в знак Водолея и пробудет там больше двух лет. По словам специалиста, от нового транзита всем восходящим знакам следует ждать перемен.

Восходящий Овен

Представителям этого знака зодиака самое время заявить о себе миру, показав свои таланты и проявив мастерство. Если в последние годы вы усердно трудились не покладая рук, то приготовьтесь пожинать плоды и наслаждаться результатами своей работы.

Восходящий Телец

Восходящим Тельцам стоит быть готовыми к тому, что работы прибавится и относиться к ней придется очень ответственно. Самых трудолюбивых и терпеливых ждет карьерный рост, повышение профессионального уровня или переход на более перспективную работу. Если вы ощущаете себя не на своем месте, то самое время задуматься об уходе.

Восходящие Близнецы

Жизнь восходящих Близнецов начнет налаживаться — сама Вселенная будет этому благоволить. Во время новой эпохи представителям этого зодиакального круга стоит заняться получением новых знаний или повышением квалификации.

При этом могут возникнуть определенные разногласия с властями, начальством или с отцом. Однако разрешать конфликтные ситуации стоит мудро и интеллигентно.

Восходящий Рак

Для восходящих Раков этот период будет не самым простым. Он потребует развития от вас философского отношения к жизни.

По словам астролога, возможны ухудшение здоровья и обострение заболеваний, которые заставят обратиться к помощи квалифицированных медиков. Страхи и переживания о будущем также проявятся в это время.

Восходящий Лев

Важной темой для восходящих Львов станут отношения. Одиночки с большой вероятностью изменят свое семейное положение. А те, кто уже находится в отношениях, будут вынуждены взглянуть на них со стороны и решить, стоит ли их продолжать.

Восходящая Дева

Орлова считает, что эта эпоха может стать прекрасным периодом для решения накопившихся проблем. Появится возможность погасить кредиты и ипотеки, разобраться в спорных вопросах и судебных тяжбах, а также свести к минимуму существующие противоречия и заключить перемирие. Стоит заняться получением новых навыков для развития в вашем деле.

Восходящие Весы

Восходящим Весам рекомендуется обратить внимание на остановку в жизненном движении, в особенности если ваша основная деятельность связана с творчеством и искусством. В это время стоит заняться учебой и получением новых знаний, которые помогут выйти на новый творческий виток.

Восходящий Скорпион

Следующие два года могут стать временем, когда внутренний дискомфорт дойдет до высших показателей и принесет недовольство жизнью, обстановкой в доме или в семье. Появится острое желание что-то изменить. Будьте внимательны к здоровью мамы, берегите отношения с ней.

Восходящий Стрелец

Двухлетний период станет оптимальным для развития и роста. Чем больше восходящие Стрельцы приложат упорства, тем лучше получат результат. Однако это тот случай, когда стоит лезть из кожи вон. При этом не стоит полагаться на других — рассчитывайте только на себя. У таких людей огромный потенциал для воплощения любых замыслов и решения самых непростых задач. Составьте план и придерживайтесь его.

Восходящий Козерог

В финансовом плане этот период не будет отличаться особым благополучием: доходы вряд ли вырастут, а вот дополнительные траты, вероятно, появятся. Будет большой соблазн залезть в долги или понадеяться на финансовую поддержку партнеров. Однако в этом случае лучше умерить свой пыл и стараться жить по средствам.

Восходящий Водолей

Восходящим Водолеям, по словам Орловой, стоит заняться собой и прислушаться к собственному организму. Если нет удовлетворения от жизни, поищите себя в другой сфере деятельности. Несмотря на то, что силы на исходе и желания убывают, помните, что это время благоприятно для того, чтобы навести порядок в голове.

Восходящие Рыбы

Настало время, когда стоит распрощаться с накоплениями. Эта эпоха больших расходов и крупных приобретений. Однако тратить все до последней копейки не стоит — оставьте подушку безопасности. Обратите внимание на тех, кто нуждается в помощи. Любая благотворительная деятельность в отношении старых и больных людей поставит жирный плюс к вашей карме, передает портал 7days.

До этого астролог Тамара Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.