Ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста» стартовала в Москве

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, улица Большая Дмитровка, 17 Карта всех событий

Ежегодная, девятая по счету, «Неделя памяти жертв Холокоста» проходит с 16 по 31 января в России. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Так, в Москве в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 26 января пройдет мемориальный вечер «Хранитель памяти».

Кроме того, 27 января в Московской городской Думе состоится открытие историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».

Неделя памяти по традиции становится масштабным общественным событием, посвященным одной из крупнейших трагедий ХХ века. В 2022 году более тысячи мемориальных, культурных, образовательных и просветительских мероприятий «Недели памяти» прошли в 82 регионах страны.

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января будет запущена всероссийская сетевая акция «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.