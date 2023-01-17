Роспотребнадзор выявил, что качество воды в ряде крещенских купелей не соответствует нормативам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В преддверии крещенских купаний специалисты Роспотребнадзора проверили воду в столичных водоемах, где организованы купели, качество воды в нескольких прудах не соответствует нормам. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Так, в трех водоемах Юго-Восточного административного округа, а именно в Нижнем и Верхнем Люблинском, а также в Шибаевских прудах, вода не соответствовала установленным нормативам.

Данные о результатах контроля были направлены в департамент жилищно-коммунального хозяйства и префектуры административных округов для принятия мер и информирования купающихся, в том числе по месту организации купален.

В общей сложности эксперты провели 424 исследования. Во всех остальных 46 купелях столицы качество воды соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, передает официальный сайт управление Роспотребнадзора по Москве.

До этого специалисты рассказали, чего не стоит делать на Крещение.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве в период крещенских морозов чаще всего оставалась теплой в нынешнем веке, поэтому миф о сильных холодах в период Крещения, согласно статистике, не может быть подтвержден.